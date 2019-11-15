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Внешняя политика 15.11.2019 17:17

Алиев назвал «близкими и доверительными» свои отношения с Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его связывают с российским лидером Владимиром Путиным близкие и доверительные отношения.

«С президентом России меня связывают близкие и доверительные отношения. Это очень важно. Мы точно понимаем, что тесное взаимное сотрудничество, стратегические партнерство важно для нас, наших народов», - сказал Алиев в пятницу в Баку на встрече с делегацией в составе группы мусульманских религиозных деятелей из северокавказских республик Российской Федерации.

Алиев добавил, что у него с Путиным сложились и хорошие личные отношения. «Такие взаимные доверительные отношения сложились в результате многолетнего сотрудничества. Доверительный уровень позволяет нам обсуждать и решать любой вопрос. Я испытываю большое уважение к президенту Российской Федерации», - подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, фундамент хороших азербайджано-российских отношений заложил в свое время Гейдар Алиев.

«Поэтому я продолжаю этот путь, и наши многочисленные встречи с президентом РФ являются показателем взаимной искренности», - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]