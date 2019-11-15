Алиев назвал «близкими и доверительными» свои отношения с Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его связывают с российским лидером Владимиром Путиным близкие и доверительные отношения.
«С президентом России меня связывают близкие и доверительные отношения. Это очень важно. Мы точно понимаем, что тесное взаимное сотрудничество, стратегические партнерство важно для нас, наших народов», - сказал Алиев в пятницу в Баку на встрече с делегацией в составе группы мусульманских религиозных деятелей из северокавказских республик Российской Федерации.
Алиев добавил, что у него с Путиным сложились и хорошие личные отношения. «Такие взаимные доверительные отношения сложились в результате многолетнего сотрудничества. Доверительный уровень позволяет нам обсуждать и решать любой вопрос. Я испытываю большое уважение к президенту Российской Федерации», - подчеркнул азербайджанский лидер.
По его словам, фундамент хороших азербайджано-российских отношений заложил в свое время Гейдар Алиев.
«Поэтому я продолжаю этот путь, и наши многочисленные встречи с президентом РФ являются показателем взаимной искренности», - сказал президент Азербайджана.
А.Азизов
Польша уведомила Газпром о намерении не продлять контракт на покупку газа после 2022г
Латвийский оператор передачи и хранения газа Conexus за 9 мес. увеличил прибыль на 20,6%
Минтруд закупит протезно-ортопедическое оборудование на 2 млн манатов
NASA заплатило почти $4 млрд за полеты астронавтов на "Союзах"
Самолет Qantas совершил самый долгий авиаперелет в истории пассажирской авиации
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Трамп посетит саммит НАТО в декабре в Лондоне - Белый дом
Президент Эстонии не согласна со словами Макрона о "смерти мозга" НАТО, считает альянс эффективным
На арсенале в украинской Балаклее произошло несколько взрывов
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Приобретайте карты AccessBank-а за полцены!
В Баку прошла тематическая встреча «Жемчужины химической науки», посвящённая женщинам-ученым
Мобильный интернет Bakcell признали самым быстрым в Азербайджане
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки