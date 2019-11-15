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15.11.2019 17:24

Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу распоряжения о дополнительных мерах по ликвидации последствий землетрясения в Агсуинском районе.

Согласно распоряжению Исполнительной власти Агсуинского района выделено 3 млн манатов. Средства будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Президент также подписал распоряжение о дополнительных мерах по ликвидации последствий землетрясения в Шемахинском районе. Согласно распоряжению Исполнительной власти Шемахинского района выделено 3 млн манатов. Средства будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Текст распоряжений опубликован на сайте главы государства.

Как сообщалось, 5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигали 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних – Шемахинском и Агсуинском районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов. В результате землетрясения пострадали дома граждан.

В феврале 2019 года президент Алиев подписал распоряжение о выделении МЧС Азербайджана из госбюджета 2 млн манатов на ликвидацию последствий землетрясения в Шемахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах страны.

Кроме этого, в марте президент Алиев распорядился о выделении МЧС из госбюджета 5 млн манатов на продолжение работ по ликвидации последствий землетрясения в Шемахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах страны. Еще по 2 млн манатов получили ИВ Шемахинского, Исмаиллинского и Агсуинского для ремонтных работ в жилых зданиях.

Помимо этого, президент Алиев 12 сентября подписал распоряжение о выделении 4 млн манатов на дополнительные мерах по ликвидации последствий землетрясения в Агсуинском и Шемахинском районе.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОНЫ, СРЕДСТВА


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