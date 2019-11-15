БФБ начнет торговлю облигациями турецкой «дочки» PASHA Bank

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 18 ноября начнется торговля облигациями турецкого «PASHA Yatırım Bankası» («дочка» азербайджанского PASHA Bank) на вторичном рынке, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в БФБ.

«На листинг размещены две различные эмиссии ценных бумаг - по $25 млн каждая. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет $1 тыс.», - отметили в БФБ.

Доходность по облигациям составляет 2,95%. Выплаты по первой эмиссии (AZ2003020172 – ИФ) осуществляются раз в квартал, по второй (AZ2003020173 – ИФ) – раз в месяц.

PASHA Bank в 2013 году стал основным акционером турецкого Yatırım Bankası, в 2015 году банк сменил название на PASHA Yatırım Bankas".

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в тройку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.

А. Мамедов