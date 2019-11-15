БФБ начнет торговлю облигациями турецкой «дочки» PASHA Bank

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 18 ноября начнется торговля облигациями турецкого «PASHA Yatırım Bankası» («дочка» азербайджанского PASHA Bank) на вторичном рынке, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в БФБ.
«На листинг размещены две различные эмиссии ценных бумаг - по $25 млн каждая. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет $1 тыс.», - отметили в БФБ.
Доходность по облигациям составляет 2,95%. Выплаты по первой эмиссии (AZ2003020172 – ИФ) осуществляются раз в квартал, по второй (AZ2003020173 – ИФ) – раз в месяц.
PASHA Bank в 2013 году стал основным акционером турецкого Yatırım Bankası, в 2015 году банк сменил название на PASHA Yatırım Bankas".
ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в тройку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.
А. Мамедов
Алиев назвал «близкими и доверительными» свои отношения с Путиным
Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в ОАЭ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Минтруд закупит протезно-ортопедическое оборудование на 2 млн манатов
NASA заплатило почти $4 млрд за полеты астронавтов на "Союзах"
Самолет Qantas совершил самый долгий авиаперелет в истории пассажирской авиации
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Трамп посетит саммит НАТО в декабре в Лондоне - Белый дом
Президент Эстонии не согласна со словами Макрона о "смерти мозга" НАТО, считает альянс эффективным
На арсенале в украинской Балаклее произошло несколько взрывов
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Приобретайте карты AccessBank-а за полцены!
В Баку прошла тематическая встреча «Жемчужины химической науки», посвящённая женщинам-ученым
Мобильный интернет Bakcell признали самым быстрым в Азербайджане
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки