Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8744 RUR   0.0266 GBR   2.1898 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.77 -0.35 Brent 62.28 -0.09

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.11.2019 21:40

Власти Нью-Джерси оштрафовали Uber на $650 млн за нарушение трудового законодательства

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, оштрафована в Нью-Джерси почти на $650 млн за неуплату страховых взносов на пособия по безработице и нетрудоспособности, пишет Bloomberg со ссылкой на Департамент труда и развития трудовых ресурсов штата.

По данным издания, ведомство на протяжении как минимум четырех лет пытается добиться от Uber этих выплат, обвиняя компанию в неправильной классификации работников. Uber считает сотрудничающих с ней водителей независимыми подрядчиками, а не наемными работниками. Работникам, в отличие от подрядчиков, компании должны предоставлять социальные гарантии, включая страховку.

Uber и ее дочерняя компания Rasier LLC имеют просроченную задолженность по уплате страховых взносов на общую сумму $523 млн за последние четыре года. Еще $119 составляют проценты и штрафы за просрочку платежей, говорится в документах Департамента труда Нью-Джерси, с которыми удалось ознакомиться Bloomberg.

"Мы оспариваем это предварительное, но ошибочное решение, поскольку водители являются независимыми подрядчиками в Нью-Джерси и других штатах", - сообщила изданию пресс-секретарь Uber Аликс Анфанг.

Акции Uber дешевеют на 1,2% на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу. Ранее котировки упали почти на 4% из-за новостей о штрафе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, UBER, ШТРАФ


Похожие новости


Uber привлекла $1 млрд инвестиций для подразделения самоуправляемых автомобилей Власти Нью-Йорка с 1 января введут минимальную зарплату для водителей Uber и Lyft Власти Нью-Йорка приостановят выдачу новых лицензий водителям мобильных такси-сервисов Компания Uber добавила кнопку экстренного вызова в новую версию приложения Uber купила компанию по прокату электровелосипедов Jump Uber признала, что скрыла факт утечки данных о 57 млн клиентов и водителей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]