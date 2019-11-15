Власти Нью-Джерси оштрафовали Uber на $650 млн за нарушение трудового законодательства

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, оштрафована в Нью-Джерси почти на $650 млн за неуплату страховых взносов на пособия по безработице и нетрудоспособности, пишет Bloomberg со ссылкой на Департамент труда и развития трудовых ресурсов штата.
По данным издания, ведомство на протяжении как минимум четырех лет пытается добиться от Uber этих выплат, обвиняя компанию в неправильной классификации работников. Uber считает сотрудничающих с ней водителей независимыми подрядчиками, а не наемными работниками. Работникам, в отличие от подрядчиков, компании должны предоставлять социальные гарантии, включая страховку.
Uber и ее дочерняя компания Rasier LLC имеют просроченную задолженность по уплате страховых взносов на общую сумму $523 млн за последние четыре года. Еще $119 составляют проценты и штрафы за просрочку платежей, говорится в документах Департамента труда Нью-Джерси, с которыми удалось ознакомиться Bloomberg.
"Мы оспариваем это предварительное, но ошибочное решение, поскольку водители являются независимыми подрядчиками в Нью-Джерси и других штатах", - сообщила изданию пресс-секретарь Uber Аликс Анфанг.
Акции Uber дешевеют на 1,2% на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу. Ранее котировки упали почти на 4% из-за новостей о штрафе.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии более 20 раз - Минобороны Азербайджана
Надеюсь, еврейская диаспора в мире поддержит нас и вынудит власти Армении снести памятник Нжде в Ереване – президент Азербайджана
Алиев назвал «близкими и доверительными» свои отношения с Путиным
Georgia Capital купит единственную в Грузии ВЭС за $14,4 млн и погасит кредит ЕБРР в $24 млн
Роснефть и Бразилия обсудили перспективы сотрудничества
Совет директоров Русснефти 25 ноября планирует утвердить выпуск "префов", 26 ноября - обсудить бизнес-план на 2020г
Минтруд закупит протезно-ортопедическое оборудование на 2 млн манатов
NASA заплатило почти $4 млрд за полеты астронавтов на "Союзах"
Самолет Qantas совершил самый долгий авиаперелет в истории пассажирской авиации
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Приобретайте карты AccessBank-а за полцены!
В Баку прошла тематическая встреча «Жемчужины химической науки», посвящённая женщинам-ученым
Мобильный интернет Bakcell признали самым быстрым в Азербайджане
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки