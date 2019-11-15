Россия продолжит практику обмена осужденными за шпионаж - сенатор Джабаров

Россия и впредь будет практиковать обмен осужденными за шпионаж, если эти люди не совершили в нашей стране каких-то особо тяжких преступлений, заявил "Интерфаксу" первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам, экс-сотрудник спецслужб Владимир Джабаров.

"Все зависит от тяжести содеянного. Если говорить о том, что произошло сейчас - люди были осуждены за шпионскую деятельность и отбыли какой-то срок наказания - если тяжесть (содеянного ими) не такая большая, то это нормально, это общепринятая мировая практика", - сказал Джабаров, комментируя обмен Литвой двоих россиян на двоих литовцев и норвежца.

Он отметил, что Россия "и впредь будет практиковать подобные обмены, чтобы помочь нашим разведчикам, которые попали в сложную ситуацию".

"Можно и впредь рассматривать подобные обмены независимо от того, о какой стране идет речь - Литва, США, Великобритания и т.д.", - отметил Джабаров.

"Это нормальная практика, которую надо использовать независимо от страны. Главное, чтобы это было в интересах российского государства", - добавил он.

"Двое литовских граждан Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис успешно возвращены в Литву и на пути к своим семьям. Одновременно с гражданами Литвы, норвежский подданный Фруде Берг был сегодня возвращен и передан посольству Норвегии в Литве. Одновременно с этим двое российских граждан были переданы Российской Федерации", - сообщил ранее офис главы литовского государства Гитанаса Науседы.

В сообщении отмечалось, что обмен состоялся в пятницу на российско-литовской границе.

Ранее в пятницу президент Литвы Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.