Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8744 RUR   0.0266 GBR   2.1898 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.77 -0.35 Brent 62.28 -0.09

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.11.2019 17:46

Иран не желает навредить жителям Израиля, но хочет смены режима в стране - Хаменеи

Иран выступает за то, чтобы сионистский режим Израиля прекратил существование, но не хочет навредить его народу, заявил руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

"Это не означает уничтожения еврейского народа, мы не хотим навредить ему. Это означает уничтожение установленного режима и государства", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте аятоллы.

"Уничтожение сионистского режима означает, что палестинский народ, реальные владельцы этой земли, сможет выбирать собственное правительство и изгонять таких людей как Нетаньяху (премьер-министр Израиля)", - добавил Хаменеи.

Хаменеи пояснил, что его страна выступает за независимость палестинского государства и не является антисемитской.

Такие заявления Хаменени сделал на Международной конференции исламского единства в Тегеране.

Власти Ирана не признают государства Израиль, между странами никогда не было дипломатических отношений. До Исламской революции в Иране страны поддерживали торговые отношения и сотрудничали в сфере обороны, однако в 1979 году Исламская республика Иран прекратила все отношения с Израилем. Иран выступает в поддержку палестинцев в их конфликте с Израилем, а власти Израиля иранские политики называют "сионистским режимом".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ХАМЕНЕИ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Президент Ирана отмечает увеличение количества ударов Израиля по Сирии Иран уничтожил секретный объект по разработке ядерного оружия после обнаружения его Израилем - Нетаньяху Израиль пытается организовать трехстороннюю встречу при участии США и РФ по выводу сил Ирана из Сирии - Нетаньяху Помпео обсудил с Нетаньяху недавние авиаудары Израиля по объектам Ирана в Сирии Нетаньяху пригрозил Ирану израильской боевой авиацией Нетаньяху призывает европейские страны ввести санкции против Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]