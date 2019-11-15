На арсенале в украинской Балаклее произошло несколько взрывов

Несколько взрывов произошло на территории военного склада Минобороны Украины в городе Балаклея Харьковской области, сообщил мэр Балаклеи Иван Столбовой.

"Действительно было несколько таких взрывов, дым. Это произошло около часа назад. (...) В настоящее время ситуация спокойная. Слышны на технической территории единичные хлопки, дыма никакого нет. Ситуация контролируемая. Никто никаких эвакуаций не осуществляет", - сказал Столбовой в эфире телеканала "Наш" в пятницу.

По его словам, на месте находится командир воинский части и сотрудники ГСЧС.

Мэр Балаклеи указал, что после ситуации марта 2017 года, когда на складах произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, местная власть и жители готовы к возможным подобным внештатным ситуациям.

Ранее информация о взрывах на арсенале в Балаклее начала распространяться в социальных сетях.