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СНГ 15.11.2019 17:50

На арсенале в украинской Балаклее произошло несколько взрывов

Несколько взрывов произошло на территории военного склада Минобороны Украины в городе Балаклея Харьковской области, сообщил мэр Балаклеи Иван Столбовой.

"Действительно было несколько таких взрывов, дым. Это произошло около часа назад. (...) В настоящее время ситуация спокойная. Слышны на технической территории единичные хлопки, дыма никакого нет. Ситуация контролируемая. Никто никаких эвакуаций не осуществляет", - сказал Столбовой в эфире телеканала "Наш" в пятницу.

По его словам, на месте находится командир воинский части и сотрудники ГСЧС.

Мэр Балаклеи указал, что после ситуации марта 2017 года, когда на складах произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, местная власть и жители готовы к возможным подобным внештатным ситуациям.

Ранее информация о взрывах на арсенале в Балаклее начала распространяться в социальных сетях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]