Новые формы применения и способы действий войск с учетом сирийского опыта отработали военнослужащие на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В ходе учения были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учётом опыта современных локальных войн и вооружённых конфликтов, а также операции в Сирии", - сказал Шойгу в пятницу, подводя итоги манёвров с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

По словам Шойгу, в частности для продолжения эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта применена отдельная десантно-штурмовая бригада.

"Она обеспечивала действия главных сил группировки войск. В результате поставленные задачи выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством", - рассказал министр.

Он также напомнил, что в этом году впервые после учений "Запад-81" в полном составе успешно десантирован парашютно-десантный полк и более 200 единиц вооружения и военной техники.

"Этого удалось добиться благодаря современным возможностям военно- транспортной авиации. В масштабной операции одновременно участвовал 71 самолёт Ил-76", - сказал Шойгу.

К учениям "Центр-2019" привлекались личный состав Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, а также часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.