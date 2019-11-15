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СНГ 15.11.2019 18:41

На стратегических манёврах "Центр-2019" опробованы новые способы ведения боевых действий - Шойгу

Новые формы применения и способы действий войск с учетом сирийского опыта отработали военнослужащие на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В ходе учения были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учётом опыта современных локальных войн и вооружённых конфликтов, а также операции в Сирии", - сказал Шойгу в пятницу, подводя итоги манёвров с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

По словам Шойгу, в частности для продолжения эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта применена отдельная десантно-штурмовая бригада.

"Она обеспечивала действия главных сил группировки войск. В результате поставленные задачи выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством", - рассказал министр.

Он также напомнил, что в этом году впервые после учений "Запад-81" в полном составе успешно десантирован парашютно-десантный полк и более 200 единиц вооружения и военной техники.

"Этого удалось добиться благодаря современным возможностям военно- транспортной авиации. В масштабной операции одновременно участвовал 71 самолёт Ил-76", - сказал Шойгу.

К учениям "Центр-2019" привлекались личный состав Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, а также часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, МАНЁВРЫ, РАЗБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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