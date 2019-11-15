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СНГ 15.11.2019 22:23

Временная следственная комиссия Рады займется делом президента Украинской ассоциации футбола Павелко

Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования возможных фактов злоупотреблений президента Украинской ассоциации футбола (УАФ, ранее - Федерация футбола Украины), главы бюджетного комитета Верховной Рады 8-го созыва Андрея Павелко (Блок Петра Порошенко).

За постановление №2423 "О расследовании возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола, главой бюджетного комитета Верховной Рады 8-го созыва Павелко при решении вопроса финансирования и реализации программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины в 2017-2018 годах" проголосовало 260 народных депутатов.

14 июня 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) сообщили, что детективы расследуют возможные злоупотребления должностных лиц при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Сведения были внесены в ЕРДР с правовой квалификацией ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Тогда руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, который является и первым вице-президентом Федерации футбола Украины (ФФУ), сообщил, что расследование НАБУ касается президента ФФУ, народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Павелко.

Телепроект журналистских расследований Bihus.info сообщал, что министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины прописало в требованиях для закупки искусственной травы нормы, под которые в Украине подходит только ООО "ФФУ Продакшн". Кроме этого, в расследовании сообщается, что цена травы от "ФФУ Продакшн" на 3-4 евро за кв.м дороже, чем у фирм-конкурентов, которые свою продукцию поставляют в Украину из-за рубежа.

Кроме того, в конце 2018 года СМИ сообщали, что менее чем за месяц "ФФУ Продакшн" выиграла большую часть из 300 тендеров по закупке искусственных футбольных полей, проводившихся без открытых аукционов.

5 июня 2019 года детективы НАБУ проводили обыски в здании УАФ. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК, обыски были согласованы с генеральным прокурором Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ФУТБОЛ, ПАРЛАМЕНТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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