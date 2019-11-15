Берг освобожден, может вернуться в Норвегию уже в пятницу - адвокат

Ранее осужденный в РФ за шпионаж Фруде Берг освобожден, он находится в Литве и ожидает возвращения в Норвегию, сообщил его адвокат Брюнюльф Риснес.
"Да, он освобожден. Он сейчас в Литве, ожидает возвращения в Норвегию", - сказал Риснес "Интерфаксу".
Он отметил, что Берг должен вернуться на родину "сегодня или завтра".
Норвежец был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве.
Мосгорсуд 16 апреля 2019 приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).
Согласно версии обвинения, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб.
Обвинение утверждало, что Берг сотрудничал с норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.
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