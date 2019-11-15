Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил слаженное взаимодействие военнослужащих армий стран - участниц стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".
Подводя итоги учений с руководящим составом Вооруженных сил России, Шойгу отметил, что особенность учений заключалась в создании коалиционной антитеррористической группировки войск, представляющих Россию, Китай, Индию, Пакистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.
"Хочу отметить слаженность и взаимодействие военнослужащих армий стран- участниц. На всех этапах прослеживалось их общее стремление четко выполнить поставленные задачи", - сказал министр.
Он отметил, что в ходе таких мероприятий повышается уровень совместимости органов управления и войск.
В главных военных учениях РФ этого года "Центр-2019" приняли участие около 128 тысяч военнослужащих, были задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.
Практические действия отрабатывались на восьми российских полигонах, четырех полигонах Казахстана, двух - Таджикистана и одном полигоне в Киргизии.
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