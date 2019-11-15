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СНГ 15.11.2019 23:00

Манёвры "Центр-2019" повысили слаженность действий войск стран-участниц - Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил слаженное взаимодействие военнослужащих армий стран - участниц стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".

Подводя итоги учений с руководящим составом Вооруженных сил России, Шойгу отметил, что особенность учений заключалась в создании коалиционной антитеррористической группировки войск, представляющих Россию, Китай, Индию, Пакистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

"Хочу отметить слаженность и взаимодействие военнослужащих армий стран- участниц. На всех этапах прослеживалось их общее стремление четко выполнить поставленные задачи", - сказал министр.

Он отметил, что в ходе таких мероприятий повышается уровень совместимости органов управления и войск.

В главных военных учениях РФ этого года "Центр-2019" приняли участие около 128 тысяч военнослужащих, были задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.

Практические действия отрабатывались на восьми российских полигонах, четырех полигонах Казахстана, двух - Таджикистана и одном полигоне в Киргизии.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]