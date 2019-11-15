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Трамп посетит саммит НАТО в декабре в Лондоне - Белый дом

Президент США Дональд Трамп намерен посетить 70-й саммит НАТО, который пройдет в декабре в Лондоне, говорится в сообщении Белого дома, опубликованном в пятницу.

В нем подчеркивается, что Трамп "с нетерпением ожидает встречи" с лидерами государств-членов НАТО для "рассмотрения беспрецедентного прогресса Североатлантического союза касательно распределения бремени, включая добавление более $100 млрд к новым расходам на оборону с 2016 года".

Отмечается, что визит Трампа и первой леди США Мелании Трамп в Великобританию продлится со второго по четвертое декабря.

Ожидается, что президент посетит прием королевы Великобритании Елизаветы II в Букингемском дворце.

Саммит НАТО состоится 3-4 декабря в столице Великобритании.

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Тэги: НАТО, ТРАМП, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]