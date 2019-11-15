Трамп раскритиковал экс-посла США в Киеве

Президент США Дональд Трамп во время слушаний об импичменте выразил недовольство работой бывшего американского посла на Украине Мари Йованович.

"Везде, где была Мари Йованович, дела шли плохо", - написал Трамп в Твиттере.

"...Новый украинский президент отрицательно отозвался о ней в моем втором телефонном разговоре с ним", - добавил Трамп, отметив, что "у президента США есть неограниченное право назначать (новых) послов"

Трамп подчеркнул, что в настоящее время у США "сильная и мощная внешняя политика" и что сам Трамп "сделал намного больше для Украины", чем бывший президент США Барак Обама.

Йованович выступает на втором этапе публичных слушаний в рамках процедуры импичмента в комитете по разведке Палаты представителей США, который начался в пятницу.

В начале октября экс-посол США на Украине дала показания в закрытом режиме в Палате представителей. Согласно стенограмме ее выступления, она заявила конгрессменам, что впервые узнала о том, что личный адвокат президента Джулиани пытался навредить ее репутации, от украинских официальных лиц. Также она рассказала, что постпред США при ЕС Сондланд предлагал ей написать в Twitter слова поддержки или похвалы в адрес Трампа, если она хочет сохранить свою работу.

Йованович занимала пост посла США на Украине с августа 2016 года по май 2019 года.

По сообщению газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США на Украине Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена.

По данным издания, личный адвокат Трампа Джулиани сообщил изданию, что Йованович проявляла предвзятость по отношению к президенту США в частных беседах и препятствовала тому, чтобы заставить Украину провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера.

Газета писала, что хотя отъезд Йованович в мае из Украины госдепартамент США преподнес как "запланированный", однако ее пребывание на посту посла было на три месяца короче обычного трехлетнего срока.