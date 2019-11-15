Надеюсь, еврейская диаспора в мире поддержит нас и вынудит власти Армении снести памятник Нжде в Ереване – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал политиков, религиозных лидеров, СМИ и неправительственные организации (НПО) в преддверии 75-летия Победы объединить усилия для борьбы с героизацией фашизма.
«В преддверии 75-летия Победы я призываю политиков, общественных деятелей, религиозных лидеров, НПО, СМИ, объединить усилия (для борьбы с героизацией фашизма – ИФ). Мы должны выступать с единой позиции, так как это большая опасность. Это не только фальсификация истории. Это создает почву для дискриминации в будущем», - заявил Алиев в пятницу на встрече с заместителем главы Центра Симона Визенталя раввином Абрахамом Купером.
Президент выразил сожаление тем фактом, что такие процессы имеют место и в странах СНГ. «В частности, имею ввиду установку властями Армении 6-тиметрового памятника Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), служившего фашистам. Во время войны он убивал представителей различных народов, в том числе и евреев. Он создал тайную сеть в Болгарии, шпионскую сеть. Он был арестован, приговорен к длительному тюремному заключению и умер в тюрьме», - отметил глава государства.
Алиев добавил, что он призвал новые власти Армении снести этот памятники, который установили прежние власти. «Новые власти (в Армении – ИФ) позиционируют себя как демократические. Докажите это и снесите памятник», - подчеркнул он.
Президент отметил, что в США, России, Франции, являющихся сопредседателями Минской группы ОБСЕ, имеется армянское лобби. «Но есть одна правда. Как мы можем терпеть наличие в центре Еревана такого памятника в преддверии 75-летия Победы? Теперь они (армяне – ИФ) стремятся установить такой памятник в Болгарии. Еще один установлен в российском Армавире. Очень смелый человек (депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов – ИФ) черной краской закрасил (памятную доску в честь Нжде) и он теперь подвергается атакам со стороны армянской диаспоры. Они защищают фашиста. Поэтому мы надеемся, что еврейская диаспора в мире поддержит наш призыв и вынудит власти Армении снести этот памятник», - сказал Алиев.
А.Азизов
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