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Регион 15.11.2019 21:29

В Анкаре ожидают визит Путина в Турцию в начале января

Турецкие власти полагают, что президент РФ Владимир Путин прибудет в страну в первую неделю января 2020 года, заявил в пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Визит президента России Путина планируется в Турцию в первой неделе января, сказал он в эфире турецкого телеканала ТРТ-Хабер.

12 ноября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в январе во время церемонии, посвященной завершению работ по проекту "Турецкий поток".

"Речь шла о том, что хорошим поводом для личных контактов будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по "Турецкому потоку". Это по планам должно произойти в январе, в грядущем январе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда можно ожидать новых контактов двух лидеров с учетом ранее достигнутых договоренностей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПУТИН, ВИЗИТ, ДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]