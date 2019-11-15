Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8744 RUR   0.0266 GBR   2.1898 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.77 -0.35 Brent 62.28 -0.09

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.11.2019 21:41

Президент Грузии предостерегает от дестабилизации ситуации в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала все политические силы воздержаться от таких шагов, которые могут привести к дестабилизации ситуации в стране.

"Моей главной заботой и требованием народа является сохранение стабильности. Это требование все должны уважать. Наше общество устало от постоянных скандалов и кризисов", - сказано в распространенном в пятницу вечером заявлении грузинского президента в связи с продолжающимися в Грузии второй день "политическими баталиями" из-за провала в парламенте законопроекта о выборах.

По словам Зурабишвили, к парламентским выборам, которые пройдут в 2020 году, необходимо сохранить максимальное спокойствие, чтобы избиратели смогли сделать свободный выбор.

"Нельзя, чтобы внесение или невнесение изменений в избирательную систему вызывало такую драматизированную реакцию, и чтобы это было использовано для попыток новой дестабилизации", - заявляет президент.

Между тем, она выражает сожаление в связи с тем, что "громко объявленная инициатива", которую поддержало международное сообщество, "не была доведена до конца". "Это вызывает отрицательные оценки в отношении протекающих в нашей стране процессов", - отмечает Зурабишвили.

Она призывает все политические силы проявить волю и воздержаться от углубления напряжения и обострения поляризации.

"Обращаюсь к властям и оппозиции, должны быть использованы все возможности для того, чтобы найти общий язык, отладить избирательный кодекс и создать максимальные условия для проведения справедливых выборов", - сказано в заявлении президента Грузии.

14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе. Это вызвало возмущение оппозиции, которая заявила о намерениях вывести своих сторонников на улицы. Практически все оппозиционные партии объявили о планах начать митинги. Ряд партий уже накануне заявили, что будут требовать проведения досрочных выборов и отставки правительства.

Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки. Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта лидера "Грузинской мечты" Иванишвили.

В связи с тем, что законопроект не был принят накануне, парламентское большинство на данный момент покинуло уже 12 депутатов. В 150-местном парламенте Грузии парламентское большинство до вчерашнего дня насчитывало 104 депутата.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОТЕСТЫ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Грузинский президент призвала международное сообщество воздействовать на Россию Хакеры взломали сайт президента Грузии Штайнмайер заявил о неизменной поддержке Грузии со стороны ФРГ в вопросах евроинтеграции Президент Грузии объявила мораторий на помилование до выработки парламентом регламентирующего правила Грузия никогда не смирится с нарушением территориальной целостности страны - президент Зурабишвили Зурабишвили объясняет милитаризацию Грузии ее миролюбивой политикой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]