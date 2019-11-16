Georgia Capital купит единственную в Грузии ВЭС за $14,4 млн и погасит кредит ЕБРР в $24 млн

ООО "Кавказская ветряная компания", структура инвесткомпании Georgia Capital Plc из группы Банка Грузии BGEO Group, признана победителем состоявшегося в пятницу аукциона по продаже 100%-ной доли в капитале ООО "Ветряная электростанция Картли".
Как сообщило Минэкономразвития Грузии, при начальной цене, установленной владельцами этой единственной в стране ВЭС - государственными АО "Фонд развития энергетики Грузии" и АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC) - в $14,25 млн, "Кавказская ветряная компания" предложила $14,4 млн.
С победителем будет оформлен предварительный договор, после чего в течение 40 дней он должен провести переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на предмет погашения выделенного им в декабре 2015 года кредита в размере $24 млн на финансирование строительства ВЭС "Картли".
"Если соглашение с ЕБРР не будет достигнуто, то компания будет обязана сначала погасить сумму кредита, а затем перечислить названную на аукционе сумму на приобретение ВЭС", - уточняет министерство.
Станция "Картли" мощностью 20,7 МВт была построена три года назад в регионе Шида Картли (Восточная Грузия) и занимает площадь 11 га. Ее строительство, включая кредит ЕБРР, обошлось в $34,3 млн. В 2018 году ВЭС выработала 84,3 млн кВт.ч электроэнергии (0,7% всей собственной генерации Грузии).
Georgia Capital была создана в рамках объявленной BGEO Group в июле 2017 года новой стратегии, предусматривавшей разделение бизнеса группы на банковский и инвестиционный. В портфеле инвесткомпании находятся также Georgia Real Estate, объединившая недавно девелоперскую M2 Real Estate и строительную BK Construction, энергетическая Georgia Global Utilities, страховая "Алдаги", винные компании Teliani Valley и Kindzmarauli Marani, пивоваренная Global Beer Georgia.
Банк Грузии - один из крупнейших в стране коммерческих банков.
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