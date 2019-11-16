ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии более 20 раз - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 22 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Georgia Capital купит единственную в Грузии ВЭС за $14,4 млн и погасит кредит ЕБРР в $24 млн
Роснефть и Бразилия обсудили перспективы сотрудничества
Совет директоров Русснефти 25 ноября планирует утвердить выпуск "префов", 26 ноября - обсудить бизнес-план на 2020г
Минтруд закупит протезно-ортопедическое оборудование на 2 млн манатов
NASA заплатило почти $4 млрд за полеты астронавтов на "Союзах"
Самолет Qantas совершил самый долгий авиаперелет в истории пассажирской авиации
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Боливия объявила венесуэльских дипломатов персонами нон грата
ЕС приветствовал договоренность об урегулировании конфликта в Чили
Германия с 2021 года отменит "налог солидарности" для большинства жителей
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Приобретайте карты AccessBank-а за полцены!
В Баку прошла тематическая встреча «Жемчужины химической науки», посвящённая женщинам-ученым
Мобильный интернет Bakcell признали самым быстрым в Азербайджане
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки