Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8744 RUR   0.0266 GBR   2.1898 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.77 -0.35 Brent 62.28 -0.09

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.11.2019 10:03

ЕС приветствовал договоренность об урегулировании конфликта в Чили

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) назвал историческим шагом достигнутое в Чили соглашение о проведении в стране референдума по новой конституции в апреле 2020 года.

"Соглашение "О социальном мире и новой Конституции", достигнутое подавляющим большинством чилийских политических партий, представляет собой твердое обязательство отреагировать на требования граждан после беспрецедентных акций протеста в стране", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе в ночь на субботу.

"Этот исторический и долгожданный шаг должен теперь быть использован для укрепления единства всех чилийцев, усиления диалога о будущем страны, сосредоточения внимания на программе реформ, которая может привести к более инклюзивному социальному контракту и положить конец всем формам насилия", - заявил представитель ЕВС.

Он заверил, что Евросоюз как давний партнер Чили "готов поддержать страну и ее народ в этот критический момент ее демократической истории".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЧИЛИ, КОНФЛИКТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]