ЕС приветствовал договоренность об урегулировании конфликта в Чили

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) назвал историческим шагом достигнутое в Чили соглашение о проведении в стране референдума по новой конституции в апреле 2020 года.
"Соглашение "О социальном мире и новой Конституции", достигнутое подавляющим большинством чилийских политических партий, представляет собой твердое обязательство отреагировать на требования граждан после беспрецедентных акций протеста в стране", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе в ночь на субботу.
"Этот исторический и долгожданный шаг должен теперь быть использован для укрепления единства всех чилийцев, усиления диалога о будущем страны, сосредоточения внимания на программе реформ, которая может привести к более инклюзивному социальному контракту и положить конец всем формам насилия", - заявил представитель ЕВС.
Он заверил, что Евросоюз как давний партнер Чили "готов поддержать страну и ее народ в этот критический момент ее демократической истории".
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