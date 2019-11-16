Боливия объявила венесуэльских дипломатов персонами нон грата

Глава боливийского МИД Карен Лонгарик заявила, что нынешние боливийские власти серьезно пересматривают отношения с Венесуэлой и Кубой. В частности, она объявила, что "всему венесуэльскому дипломатическому корпусу дано время, чтобы покинуть страну".

Лонгарик отметила, что в последние дни прекращены полномочия 80% дипломатов, назначенных в период нахождения у власти экс-президента страны Эво Моралеса.

По ее словам, Боливия выходит из регионального объединения АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки).

"Мы уже не являемся частью соглашения АЛБА. Мы думаем о выходе из соглашения УНАСУР (Союз южноамериканских наций)". - сказала она.

Лонгарик также сообщила, что власти Кубы решили вернуть на родину 725 медиков и преподавателей, которые работали в Боливии.

"Я провела длительную беседу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом. Состоялся уважительный и, если хотите, дружеский разговор. С пятницы они (кубинцы) начнут выводить 725 граждан Кубы, которые оказывают содействие в различных областях", - сказала она журналистам по итогам беседы.

"Я считаю, что этот вывод уместен и необходим, я полагаю, что это также позволит поддержать уважительные отношения, которые всегда существовали между Кубой и Боливией", - добавила она.

О решении отозвать кубинских сотрудников из Боливии было объявлено вскоре после того, как в городе Эль-Альто - предместье административной столицы страны Ла-Паса - группа местных жителей передала полиции трех граждан Кубы, в автомобиле которых был обнаружен чемодан с 90 тыс. боливиано наличными ($13 тыс.). Согласно данным боливийских властей, эти деньги были предназначены для финансирования движений, поддерживающих экс-президента страны Эво Моралеса.