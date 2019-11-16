Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8744 RUR   0.0266 GBR   2.1898 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.77 -0.35 Brent 62.28 -0.09

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.11.2019 11:49

РФ и Турция проводят седьмое патрулирование в Сирии, задействованы вертолёты ВКС

Седьмой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Эль Камышли, сообщили в Минобороны РФ.

"С воздуха воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Совместное патрулирование проходит по маршруту, который, стартовал от пункта таможенного перехода н.п. Дейрун-Ага, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты совместного патруля, который проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы", - сообщили в военном ведомстве.

В ведомстве сообщили, что на маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.

"В состав совместного патруля входили 8 единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств", - заявили в Минобороны РФ.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПАТРУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


Турция и США будут искать "имиджевый" выход из ситуации с поставками российских С-400 Анкаре - Косачев Турция продолжит работу с РФ и США по зоне безопасности на севере Сирии - Эрдоган Эрдоган хочет заявить Трампу и Путину, что США и Россия не смогли решить проблему терроризма в Сирии Эрдоган заявляет о намерении провести переговоры с Путиным после встречи с Трампом - Bloomberg Путин и Эрдоган по телефону обсудили ход выполнения меморандума РФ и Турции по Сирии - Песков Эрдоган сообщил о намерении поговорить с Путиным по телефону в субботу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]