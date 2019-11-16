РФ и Турция проводят седьмое патрулирование в Сирии, задействованы вертолёты ВКС

Седьмой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Эль Камышли, сообщили в Минобороны РФ.

"С воздуха воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Совместное патрулирование проходит по маршруту, который, стартовал от пункта таможенного перехода н.п. Дейрун-Ага, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты совместного патруля, который проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы", - сообщили в военном ведомстве.

В ведомстве сообщили, что на маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.

"В состав совместного патруля входили 8 единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств", - заявили в Минобороны РФ.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции.