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Дальнее зарубежье 16.11.2019 12:20

Безос уступил место Гейтсу в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Основатель компании "Майкрософт" Билл Гейтс занял первую строчку в ежедневно обновляемом рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Гейтса на данный момент оценивается в $110 млрд, в то время как потесненный им основатель Amazon Джефф Безос имеет в распоряжении $109 млрд.

В пятерку самых крупных миллиардеров мира сейчас также входят президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($103 млрд), инвестор Уоррен Баффетт ($86,6 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($74,5 млрд).

Безос стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes по итогам 2017 года. Тогда он сместил лидера рейтинга Гейтса и стал первым бизнесменом, которому удалось преодолеть отметку в $100 млрд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕЙТС, МИЛЛИАРДЕРЫ, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]