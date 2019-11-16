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Регион 16.11.2019 12:50

Анкара приобретала С-400 не для того, чтобы отказываться от возможности их использовать - глава оборонпрома Турции

Анкара, приобретая российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, не намеревалась оставить их без дальнейшего применения, сообщает в субботу издание "Сабах" со ссылкой на начальника управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

Он подчеркнул, что для любой страны было бы нелогичным шагом покупать подобные оборонные системы, не имея при этом возможности задействовать их.

В то же время, указал Демир, Турция и США намерены урегулировать ситуацию в двусторонних отношениях вокруг проблемы С-400.

Также он добавил, что российский персонал не поедет в Турцию для управления установками С-400.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой для нас". При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.

В свою очередь Эрдоган предлагал американской стороне сформировать рабочую группу для урегулирования проблемы вокруг приобретенных Анкарой у РФ С-400. В то же время Эрдоган исключил отказ от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot.

Однако, отмечает "Сабах", от США пока не поступал ответ на турецкое предложение создать рабочую группу по С-400.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, НАМЕРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]