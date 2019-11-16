В Иране проходят акции против повышения цен на бензин

В ряде городов Ирана продолжаются акции протеста, начавшиеся в ночь на субботу и вызванные ростом цен на бензин, передает агентство Associated press (AP).

Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В частности, по данным местных СМИ, в Сирджане протестующие попытались поджечь нефтехранилище, но были остановлены силами полиции.

По информации AP, пока неясно, есть ли пострадавшие на акциях протеста, и производила ли полиция аресты. Агентство уточняет, что нынешние протесты не достигают масштаба демонстраций, произошедших в Иране на рубеже 2017 и 2018 годов: тогда погибли не менее 25 человек, а еще 5 тыс. были арестованы.

AP уточняет, что ранее власти установили месячный лимит в 60 литров бензина для частных автомобилей, по которому бензин отпускается по сниженным ценам. Однако затем власти повысили цены на топливо: ранее за литр бензина в рамках лимита иранцы должны были платить 10 тыс. риалов местной валюты, а теперь - 15 тыс. В то же время цена за литр бензина, который приобретают сверх квоты, выросла на 50% - до 30 тыс. риалов.

Агентство напоминает, что ухудшение отношений Ирана с США и проблемы с соглашением по иранской ядерной программе существенно усугубили экономические проблемы Ирана.