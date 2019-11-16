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Регион 16.11.2019 13:22

В Иране проходят акции против повышения цен на бензин

В ряде городов Ирана продолжаются акции протеста, начавшиеся в ночь на субботу и вызванные ростом цен на бензин, передает агентство Associated press (AP).

Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В частности, по данным местных СМИ, в Сирджане протестующие попытались поджечь нефтехранилище, но были остановлены силами полиции.

По информации AP, пока неясно, есть ли пострадавшие на акциях протеста, и производила ли полиция аресты. Агентство уточняет, что нынешние протесты не достигают масштаба демонстраций, произошедших в Иране на рубеже 2017 и 2018 годов: тогда погибли не менее 25 человек, а еще 5 тыс. были арестованы.

AP уточняет, что ранее власти установили месячный лимит в 60 литров бензина для частных автомобилей, по которому бензин отпускается по сниженным ценам. Однако затем власти повысили цены на топливо: ранее за литр бензина в рамках лимита иранцы должны были платить 10 тыс. риалов местной валюты, а теперь - 15 тыс. В то же время цена за литр бензина, который приобретают сверх квоты, выросла на 50% - до 30 тыс. риалов.

Агентство напоминает, что ухудшение отношений Ирана с США и проблемы с соглашением по иранской ядерной программе существенно усугубили экономические проблемы Ирана.

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Тэги: ИРАН, ТОПЛИВО, ЦЕНЫ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]