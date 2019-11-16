На одном из заводов Сумгайыта более 10 человек получили отравление –Минздрав Азербайджана

На одном из заводов Сумгайыта произошло массовое отравление, сообщает министерство здравоохранения Азербайджана.
«В связи с этим 13 человек обратились в одну из частных клиник города. Из них 10 человек отпущены на амбулаторное лечение, 3 человека переведены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра», - сказали в министерстве.
Состояние больных оценивается как среднетяжелое. Ожидается, что к концу дня они будут выписаны домой.
При этом министерство не уточняет, на каком заводе произошел инцидент и каким веществом отравились сотрудники.
Б.Рустамбеков
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