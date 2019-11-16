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Происшествия 16.11.2019 13:43

На одном из заводов Сумгайыта более 10 человек получили отравление –Минздрав Азербайджана

На одном из заводов Сумгайыта произошло массовое отравление, сообщает министерство здравоохранения Азербайджана.

«В связи с этим 13 человек обратились в одну из частных клиник города. Из них 10 человек отпущены на амбулаторное лечение, 3 человека переведены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра», - сказали в министерстве.

Состояние больных оценивается как среднетяжелое. Ожидается, что к концу дня они будут выписаны домой.

При этом министерство не уточняет, на каком заводе произошел инцидент и каким веществом отравились сотрудники.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СУМГАЙЫТ, ЗАВОД, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]