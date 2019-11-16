ВС Азербайджана выполнили все поставленные задачи на прошедших оперативных учениях – министр обороны

Поставленные задачи на прошедших оперативных учениях Азербайджанской Армии успешно выполнены, заявил министр обороны Закир Гасанов.
«16 ноября на Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана Гасанова состоялось служебное совещание по итогам оперативных учений, проведенных в масштабах Азербайджанской Армии. Проанализировав итоги оперативных учений, прошедших согласно плану, утвержденному Верховным Главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым, министр обороны отметил, что поставленные задачи были успешно выполнены, высоко оценил умение командного состава управлять войсками и уровень профессионализма военнослужащих в целом»,- сообщает оборонное ведомство.
Министр дал соответствующие указания руководящему составу в связи с повышением боеготовности, всесторонним обеспечением системы обороны подразделений, дислоцированных на переднем крае обороны, а также совершенствованием несения боевого дежурства и повышением боеспособности войск.
Как сообщалось ранее, ВС Азербайджана 12 ноября начали проведение оперативных учений с целью отработки наступательных операций с пресечением провокаций условного противника.
Основной целью учений, которые проводились в три этапа, являлось совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ВВС, ВМС, Ракетными и артиллерийскими войсками, силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника.
Б.Рустамбеков
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