Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Молуккского моря в 137 км к востоку от города Битунг на острове Сулавеси (центральная часть Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 13:19 мск в субботу землетрясения имел координаты 1.63 градуса северной широты и 126.41 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Как сообщалось, накануне в этом районе была зафиксирована серия землетрясений, самое мощное имело магнитуду 7,2.
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