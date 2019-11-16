Во время контактов Порошенко с США вопросы Burisma и Байдена не затрагивались - дипломат

Украинский дипломат, экс-посол Украины в Евросоюзе и бывший замглавы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев заявил, что никто из окружения президента США Дональда Трампа во время президентства Порошенко не поднимал с ним вопросы компании Burisma.

"Скажу однозначно, что никто не обращался (ко мне - ИФ) по этому вопросу. Более того, я участвовал во многих мероприятиях по линии Украина-США, в том числе и самого высокого уровня. Были и телефонные разговоры президента Порошенко с президентом Трампом, и вице-президентом Байденом, когда он еще был вице-президентом (США). И, поверьте мне, слово Burisma или имя сына Байдена никогда не поднимались. В том числе, еще раз подчеркиваю, во время телефонных и любых контактов с вице-президентом Байденом", - сказал Елисеев в интервью интернет-изданию "Сегодня", опубликованном в субботу утром.

Он подчеркнул, что во время непосредственных контактов президента Порошенко с руководством США вопросы компании Burisma не затрагивались.

Елисеев также считает необоснованными обвинения, что украинские власти при Порошенко поддерживали лишь кандидата от демократов на выборах в США в 2016 года.

"Некоторые обвиняют в том, что в 2016 году в Нью-Йорке, когда Дональд Трамп и Хиллари Клинтон еще были кандидатами, мы встретились только с Хиллари Клинтон. Хочу напомнить, что мы также делали запрос на встречу с кандидатом в то время в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. И, к сожалению, никакого ответа не получили. Насколько помню, тогда продолжалась активная избирательная кампания, и Дональд Трамп тогда находился не в Нью-Йорке. Более того, по поручению Петра Порошенко тогдашний посол Украины в США Валерий Чалый участвовал в соответствующих конгрессах, как Республиканской, так и Демократической партии, на которых выдвигались кандидаты в президенты... На самом деле мы пытались строить двухпартийную поддержку", - сказал Елисеев.