На севере Сирии произошел теракт, погибли не менее 10 человек - СМИ

По меньшей мере, 10 человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля на севере Сирии, передает в субботу агентство "Анадолу".

Еще 30 человек получили ранения.

Теракт произошел в городе Эль-Баб на автовокзале. Взрывом были серьезно повреждены соседние строения, а также транспортные средства.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.