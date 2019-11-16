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На севере Сирии произошел теракт, погибли не менее 10 человек - СМИ

По меньшей мере, 10 человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля на севере Сирии, передает в субботу агентство "Анадолу".

Еще 30 человек получили ранения.

Теракт произошел в городе Эль-Баб на автовокзале. Взрывом были серьезно повреждены соседние строения, а также транспортные средства.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]