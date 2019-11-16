Денежные переводы из РФ в Грузию за 10 месяцев снизились на 5,4% - Нацбанк республики

Объем средств, перечисленных физическими лицами в Грузию из России с использованием электронных платежных систем, в январе-октябре 2019 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,4%, до $347,3 млн, сообщил Национальный банк Грузии.

Эта сумма составляет 24,6% всех денежных переводов в Грузию, осуществленных физлицами из-за рубежа, объем которых за 10 месяцев текущего года увеличился на 9% - до $1 млрд 409,4 млн.

В октябре в республику было переведено $153,2 млн, что на 11,5% больше, чем в октябре прошлого года, при этом поступления из РФ снизились на 4,5%, до $37,9 млн (24,7% всех перечислений).

По данным Нацбанка Грузии, по объему денежных перечислений в страну на втором месте после России находится Италия, откуда в январе-октябре этого года поступило $195,4 млн (13,9% общей суммы), на третьем - Греция с $157 млн (11,1%). В пятерку входят также США - $147,3 млн (10,5%) и Израиль - $135,2 млн (9,6%), далее следуют Турция, Германия, Украина, Испания, Казахстан, другие страны.

Из Грузии за границу в январе-октябре 2019 года переведено $190 млн - на 1% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего денежных средств направлено в Россию - $63,3 млн (33,3% всех перечислений), а также в Турцию - $26,1 млн (13,7%) и на Украину - $21,6 млн (11,4%).

В 2018 году объем средств, перечисленных в Грузию из-за рубежа, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 14,3% - до $1 млрд 576,7 млн (9,7% ВВП). В том числе из России перечисления в республику составили $448,6 млн (28,5% всех денежных переводов), в Россию было переведено $90,3 млн (39,3% от общей суммы).