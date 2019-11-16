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Дальнее зарубежье 16.11.2019 17:01

Полиция в годовщину начала движения "желтых жилетов" задержала в Париже более 20 человек

Французская полиция взяла под стражу 24 человека в Париже в субботу - в первую годовщину начала акций протестного движения "желтых жилетов" во Франции, сообщает агентство Associated press (AP) в субботу.

Также полиция применила слезоточивый газ против групп активистов в районе станции метрополитена Порт-де-Шамперре на севере Париже и в районе площади Италии на юге города.

Сообщается, что силы правопорядка оттеснили демонстрантов, которые пытались заблокировать Парижскую окружную дорогу.

Кроме этого, присутствие "желтых жилетов" отмечается в Марселе.

Как ранее отмечало AP, участники движения "желтых жилетов" намеревались отметить годовщину своей активности акциями в Париже и на кольцевых развязках дорожной сети страны.

В середине ноября 2018 года во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам.

Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.

Также французский президент Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

В настоящее время крупных акций протеста "желтые жилеты" уже не проводят.

Однако результаты опроса компании Elabe свидетельствуют, что больше половины французов - 55% - до сих пор поддерживают это движение. Активнее всех поддерживают "желтых жилетов" те респонденты, которые на выборах 2017 года голосовали за крайне левого политика Жан-Люка Меланшона и лидера ультраправых Марин Ле Пен.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ГОДОВЩИНА, ЗАДЕРЖАНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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