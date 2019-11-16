Глава комитета по внешним связям парламента Грузии отказалась от депутатского мандата в связи с провалом законопроекта о выборах

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Софо Кацарава приняла решение отказаться от депутатского мандата в связи с провалом законопроекта о выборах.

Как написала Кацарава в субботу на своей странице в фейсбуке, это решение для нее было "тяжелым, но единственно правильным".

В четверг парламент Грузии на пленарном заседании не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе. Это вызвало возмущение оппозиции, которая заявила о намерениях вывести своих сторонников на улицы. Кроме этого, раскол произошел в самом парламентском большинстве. Девять депутатов, включая Кацарава, в тот же день заявили, что выходят из парламентского большинства. На следующий день покинуть ряды большинства приняли решение еще три депутата. По их заявлениям, они не могут находиться в рядах большинства после того, как не было выполнено данное обществу и международным партнерам обещание о переходе на пропорциональную систему выборов.

Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг оно не получило необходимой поддержки. Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта лидера "Грузинской мечты" Иванишвили.