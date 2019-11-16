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Регион 16.11.2019 17:34

Глава комитета по внешним связям парламента Грузии отказалась от депутатского мандата в связи с провалом законопроекта о выборах

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Софо Кацарава приняла решение отказаться от депутатского мандата в связи с провалом законопроекта о выборах.

Как написала Кацарава в субботу на своей странице в фейсбуке, это решение для нее было "тяжелым, но единственно правильным".

В четверг парламент Грузии на пленарном заседании не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе. Это вызвало возмущение оппозиции, которая заявила о намерениях вывести своих сторонников на улицы. Кроме этого, раскол произошел в самом парламентском большинстве. Девять депутатов, включая Кацарава, в тот же день заявили, что выходят из парламентского большинства. На следующий день покинуть ряды большинства приняли решение еще три депутата. По их заявлениям, они не могут находиться в рядах большинства после того, как не было выполнено данное обществу и международным партнерам обещание о переходе на пропорциональную систему выборов.

Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг оно не получило необходимой поддержки. Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта лидера "Грузинской мечты" Иванишвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, КОМИТЕТ, МАНДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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