В Киеве неизвестные похитили главу "Укрэксимбанк" Александра Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы, сообщает телеканал "Прямой".

По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Отмечается, что семья уже обратилась в правоохранительные органы.

У агентства "Интерфакс-Украина" на данный момент нет подтверждения информации о его похищении.

Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.