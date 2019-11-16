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Дальнее зарубежье 16.11.2019 19:30

Помпео обвинил Иран в использовании "Палестинского исламского джихада" для ударов по Израилю

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу заявил, что Иран стоит за группировкой "Палестинский исламский джихад" (PIJ) для ударов по Израилю из сектора Газа, и обвинил Тегеран в нежелании нормализовать обстановку в регионе.

"Иран пользуется своей террористической марионеткой PIJ, чтобы атаковать нашего великого союзника - Израиль. Иран не желает мира в регионе. Он не хочет, чтобы процветал палестинский народ. Он хочет больше конфликта", - написал Помпео в Twitter.

Таким образом, продолжает госсекретарь, для всего мира необходимо уделить должное внимание угрозам со стороны Ирана.

"Путь вперед ясен: продолжать давление, пока Иран не будет вести переговоры о всеобъемлющем соглашении, которое будет включать в себя прекращение поддержки таких террористических групп как PIJ", - отметил Помпео.

Накануне израильские военные заявили, что возобновили обстрелы сектора Газа в ответ на ракеты, выпущенные ранее с территории анклава.

Ранее сообщалось, что с территории сектора Газа в сторону Израиля были выпущены две ракеты. Обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В четверг утром, по данным агентства Associated Press, вступило в силу достигнутое ранее между группировкой PIJ и Израилем соглашение о прекращении огня.

Обострение боевых действий во вторник было вызвано ликвидацией Израилем одного из полевых командиров PIJ в Газе.

В качестве ответа группировка осуществила пуск около 400 ракет в сторону Израиля, Израиль предпринял десятки авиаударов.

Палестинские официальные лица сообщили, что в результате авианалетов в Газе погибли 32 человека, в том числе семилетний ребенок.

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Тэги: США, ПОМПЕО, ИРАН, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]