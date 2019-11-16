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Дальнее зарубежье 16.11.2019 21:01

В администрации Гонконга заявили, что военные по собственному желанию помогли с уборкой городских улиц после беспорядков

Администрация Гонконга объявила, что не обращались к военным с просьбой оказать помощь в расчистке городских улиц после недели масштабных беспорядков, сообщили в субботу западные СМИ.

Представитель администрации пояснил, что размещенный в городе гарнизон Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по собственной инициативе принял участие в уборке городской территории.

В свою очередь, отмечают СМИ, НОАК подтвердила через соцсети, что ее военнослужащие помогали восстанавливать нормальный режим работы городского движения.

В то же время, отмечают СМИ, военных редко выводят в Гонконг за пределы казарм, чтобы не накалять обстановку в городе.

СМИ напоминают, что ранее протестующие в Гонконге изменили тактику: они стали активнее сооружать на основных автострадах и перекрестках баррикады из кирпичей, мебели, мусорных баков и стальных заграждений, совершать акты вандализма, протестовать в разных местах Гонконга с целью заставить силы полиции рассредоточиться. Опорными пунктами для демонстрантов стали университетские кампусы.

Протестная кампания в результате привела к перебоям в железнодорожном сообщении, прекращении работы школ и торговых центров, отмене многих крупных международных мероприятий, в том числе в сфере бизнеса, спорта и культуры.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, АДМИНИСТРАЦИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]