Глава ФСВТС России надеется, что Турция вскоре купит еще партию С-400

В РФ надеются, что Турция в ближайшем будущем примет решение о закупке еще партии систем ПВО С-400, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
"Турецкая сторона самостоятельно принимает решение о приобретении дополнительных ЗРС С-400. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшем будущем и стороны подпишут соответствующий контракт", - сказал Шугаев журналистам на выставке в Дубае.
Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки систем противовоздушной обороны С-400, сообщил ранее "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Мы сейчас обсуждаем уже опцион, финансовую модель, сроки поставок", - сказал Михеев.
"На завершающем этапе уже программа локализации", - добавил он, не став раскрывать детали по вопросу о локализации производства по контракту на поставку С-400 Турции.
19 октября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о высокой вероятности нового контракта на поставку Турции С-400. "Думаю, высокая вероятность. У них есть опцион, думаю, они вправе реализовать его", - сказал Борисов.
Ранее сообщалось, что Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400
Контракт, который критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии более 20 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Азербайджана выполнили все поставленные задачи на прошедших оперативных учениях – министр обороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии более 20 раз - Минобороны Азербайджана
Saudi Aramco для IPO оценена в $1,6-1,71 трлн, инвесторам предложат 1,5% акций
Белоруссия предъявит России сумму компенсации за грязную нефть в начале декабря - вице-премьер Ляшенко
В Минске заявляют, что вопрос компенсации от РФ за налоговый маневр остается в повестке дня
На одном из заводов Сумгайыта более 10 человек получили отравление –Минздрав Азербайджана
Минтруд закупит протезно-ортопедическое оборудование на 2 млн манатов
NASA заплатило почти $4 млрд за полеты астронавтов на "Союзах"
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Приобретайте карты AccessBank-а за полцены!
В Баку прошла тематическая встреча «Жемчужины химической науки», посвящённая женщинам-ученым
Мобильный интернет Bakcell признали самым быстрым в Азербайджане
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки