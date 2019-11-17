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Регион 17.11.2019 14:30

Глава ФСВТС России надеется, что Турция вскоре купит еще партию С-400

В РФ надеются, что Турция в ближайшем будущем примет решение о закупке еще партии систем ПВО С-400, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Турецкая сторона самостоятельно принимает решение о приобретении дополнительных ЗРС С-400. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшем будущем и стороны подпишут соответствующий контракт", - сказал Шугаев журналистам на выставке в Дубае.

Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки систем противовоздушной обороны С-400, сообщил ранее "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы сейчас обсуждаем уже опцион, финансовую модель, сроки поставок", - сказал Михеев.

"На завершающем этапе уже программа локализации", - добавил он, не став раскрывать детали по вопросу о локализации производства по контракту на поставку С-400 Турции.

19 октября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о высокой вероятности нового контракта на поставку Турции С-400. "Думаю, высокая вероятность. У них есть опцион, думаю, они вправе реализовать его", - сказал Борисов.

Ранее сообщалось, что Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400

Контракт, который критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, С400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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