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Регион 17.11.2019 15:00

РФ готова поставить Турции истребители Су-35 - директор ФСВТС России

Россия готова поставить Турции истребители Су-35 в случае интереса Анкары, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Российская сторона готова проработать вопрос о поставках в Турцию истребителей Су-35 в случае, если турецкая сторона проявит заинтересованность в данной продукции военного назначения", - заявил Шугаев журналистам на выставке Dubai Airshow.

Россия показала на авиашоу в Стамбуле многофункциональный истребитель Су-35 профильным специалистам Турции, сообщили в сентябре пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Серийное производство Су-35 ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (входит в компанию "Сухой").

Су-35 - глубокомодернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В Су-35 использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]