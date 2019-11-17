РФ готова поставить Турции истребители Су-35 - директор ФСВТС России

Россия готова поставить Турции истребители Су-35 в случае интереса Анкары, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Российская сторона готова проработать вопрос о поставках в Турцию истребителей Су-35 в случае, если турецкая сторона проявит заинтересованность в данной продукции военного назначения", - заявил Шугаев журналистам на выставке Dubai Airshow.
Россия показала на авиашоу в Стамбуле многофункциональный истребитель Су-35 профильным специалистам Турции, сообщили в сентябре пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Серийное производство Су-35 ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (входит в компанию "Сухой").
Су-35 - глубокомодернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В Су-35 использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.
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