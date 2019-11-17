ОАЭ заказали оружия у России на $ 0,5 млрд

Объединенные Арабские Эмираты заказали российского оружия на $ 0,5 млрд, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"На сегодняшний день объем портфеля заказов этой страны на российскую ПВН составляет порядка полумиллиарда долларов США", - заявил Шугаев журналистам на выставке в Дубае.

По его словам, одним из ярких и наиболее успешных примеров взаимодействия с ОАЭ в области ВТС является совместная разработка и производство в интересах заказчика комплексов "Панцирь-С 1" .

"Эмиратская сторона проявила заинтересованность в вопросе модернизации раннее поставленных ЗРПК "Панцирь", в настоящее время идет проработка данного вопроса", - заявил Шугаев.

Он также отметил, что на повестке стоит вопрос возможного создания на территории ОАЭ центра технического обслуживания и ремонта для ранее поставленной техники российского производства.