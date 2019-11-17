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ОАЭ заказали оружия у России на $ 0,5 млрд

Объединенные Арабские Эмираты заказали российского оружия на $ 0,5 млрд, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"На сегодняшний день объем портфеля заказов этой страны на российскую ПВН составляет порядка полумиллиарда долларов США", - заявил Шугаев журналистам на выставке в Дубае.

По его словам, одним из ярких и наиболее успешных примеров взаимодействия с ОАЭ в области ВТС является совместная разработка и производство в интересах заказчика комплексов "Панцирь-С 1" .

"Эмиратская сторона проявила заинтересованность в вопросе модернизации раннее поставленных ЗРПК "Панцирь", в настоящее время идет проработка данного вопроса", - заявил Шугаев.

Он также отметил, что на повестке стоит вопрос возможного создания на территории ОАЭ центра технического обслуживания и ремонта для ранее поставленной техники российского производства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, ВТС, ДЕНЬГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]