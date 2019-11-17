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Саудовская Аравия обсуждает с Россией возможные поставки систем ПВО - ФСВТС РФ

Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможные закупки систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщили журналистам в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Да, с саудовской стороной в предварительном плане обсуждаются возможности по развитию их национальной системы ПВО с использованием российских систем и комплексов", - заявил представитель службы в ходе выставки Dubai Airshow.

Президент РФ Владимир Путин в середине сентября после атаки беспилотников и ракет на нефтяные объекты Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить системы ПВО С-300 или С-400 для защиты инфраструктуры.

"Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 и так, как сделал президент Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ИФ), закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал тогда Путин.

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Саудовская Аравия уже готовили контракт на поставку С-400. В феврале в ФСВТС России сообщали, что стороны обсуждают условия для активации этого контракта.

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ПВО, СИСТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]