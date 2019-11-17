Саудовская Аравия обсуждает с Россией возможные поставки систем ПВО - ФСВТС РФ

Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможные закупки систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщили журналистам в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Да, с саудовской стороной в предварительном плане обсуждаются возможности по развитию их национальной системы ПВО с использованием российских систем и комплексов", - заявил представитель службы в ходе выставки Dubai Airshow.

Президент РФ Владимир Путин в середине сентября после атаки беспилотников и ракет на нефтяные объекты Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить системы ПВО С-300 или С-400 для защиты инфраструктуры.

"Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 и так, как сделал президент Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ИФ), закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал тогда Путин.

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Саудовская Аравия уже готовили контракт на поставку С-400. В феврале в ФСВТС России сообщали, что стороны обсуждают условия для активации этого контракта.