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СНГ 17.11.2019 16:31

Белоруссия не подпишет документы об интеграции с РФ, если это будет угрожать суверенитету республики - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики.

"Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип - суверенитет и независимость", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил ранее журналистам, что белорусский премьер Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства 19 ноября в Москве намерен обсудить с премьером РФ Дмитрием Медведевым новую программу реализации союзного договора.

"Один из главных вопросов повестки дня предстоящего заседания - подготовка "дорожных карт" по реализации Договора о создании Союзного государства", - сказал Семашко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Мы отрабатываем новую программу реализации союзного договора", - отметил посол.

"Сам договор остается без изменений, те цели и задачи, которые мы ставили раньше, - они остаются неизменными", - подчеркнул Семашко.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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