Белоруссия не подпишет документы об интеграции с РФ, если это будет угрожать суверенитету республики - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики.

"Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип - суверенитет и независимость", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил ранее журналистам, что белорусский премьер Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства 19 ноября в Москве намерен обсудить с премьером РФ Дмитрием Медведевым новую программу реализации союзного договора.

"Один из главных вопросов повестки дня предстоящего заседания - подготовка "дорожных карт" по реализации Договора о создании Союзного государства", - сказал Семашко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Мы отрабатываем новую программу реализации союзного договора", - отметил посол.

"Сам договор остается без изменений, те цели и задачи, которые мы ставили раньше, - они остаются неизменными", - подчеркнул Семашко.