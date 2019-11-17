Белоруссия не подпишет документы об интеграции с РФ, если это будет угрожать суверенитету республики - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики.
"Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип - суверенитет и независимость", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил ранее журналистам, что белорусский премьер Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства 19 ноября в Москве намерен обсудить с премьером РФ Дмитрием Медведевым новую программу реализации союзного договора.
"Один из главных вопросов повестки дня предстоящего заседания - подготовка "дорожных карт" по реализации Договора о создании Союзного государства", - сказал Семашко, которого цитирует госагентство БелТА.
"Мы отрабатываем новую программу реализации союзного договора", - отметил посол.
"Сам договор остается без изменений, те цели и задачи, которые мы ставили раньше, - они остаются неизменными", - подчеркнул Семашко.
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