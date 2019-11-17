Россия ежегодно продаёт странам Ближнего Востока вооружение на сумму около $2 млрд - глава ФСВТС РФ

Ближневосточные страны ежегодно покупают у РФ вооружение и военную технику на $2 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"На протяжении последних пяти лет ежегодный объем экспорта продукции военного назначения в данный регион находится на уровне в 2 с лишним млрд. долларов США в год и составляет от 10 до 20% общего объема экспорта", - заявил журналистам Шугаев в ходе выставки Dubai Airshow.
"Доля региона в портфеле заказов на российскую ПВН также стабилен и составляет от 10 до 20%", - сказал он.
По словам главы ФСВТС РФ, наибольший интерес страны Ближнего Востока проявляют к авиационной технике и технике противовоздушной обороны (ПВО), на их долю приходится примерно по 40% общего объема заказов.
"Экспорт российского вооружения в регион Ближнего Востока носит достаточно стабильный характер. Как и в отношении любого другого региона, он подвержен периодическим подъемам и спадам, обусловленным циклическим характером спроса на продукцию военного назначения. Но за последние более чем 15 лет сотрудничество со странами региона не прекращалось", - добавил Шугаев.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии более 20 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Азербайджана выполнили все поставленные задачи на прошедших оперативных учениях – министр обороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии более 20 раз - Минобороны Азербайджана
Saudi Aramco для IPO оценена в $1,6-1,71 трлн, инвесторам предложат 1,5% акций
Белоруссия предъявит России сумму компенсации за грязную нефть в начале декабря - вице-премьер Ляшенко
В Минске заявляют, что вопрос компенсации от РФ за налоговый маневр остается в повестке дня
На одном из заводов Сумгайыта более 10 человек получили отравление –Минздрав Азербайджана
Минтруд закупит протезно-ортопедическое оборудование на 2 млн манатов
NASA заплатило почти $4 млрд за полеты астронавтов на "Союзах"
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
В парламенте Азербайджана предложили возобновить прямое авиасообщение между Гянджой и Нахчываном
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Приобретайте карты AccessBank-а за полцены!
В Баку прошла тематическая встреча «Жемчужины химической науки», посвящённая женщинам-ученым
Мобильный интернет Bakcell признали самым быстрым в Азербайджане
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки