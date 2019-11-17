Россия ежегодно продаёт странам Ближнего Востока вооружение на сумму около $2 млрд - глава ФСВТС РФ

Ближневосточные страны ежегодно покупают у РФ вооружение и военную технику на $2 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"На протяжении последних пяти лет ежегодный объем экспорта продукции военного назначения в данный регион находится на уровне в 2 с лишним млрд. долларов США в год и составляет от 10 до 20% общего объема экспорта", - заявил журналистам Шугаев в ходе выставки Dubai Airshow.

"Доля региона в портфеле заказов на российскую ПВН также стабилен и составляет от 10 до 20%", - сказал он.

По словам главы ФСВТС РФ, наибольший интерес страны Ближнего Востока проявляют к авиационной технике и технике противовоздушной обороны (ПВО), на их долю приходится примерно по 40% общего объема заказов.

"Экспорт российского вооружения в регион Ближнего Востока носит достаточно стабильный характер. Как и в отношении любого другого региона, он подвержен периодическим подъемам и спадам, обусловленным циклическим характером спроса на продукцию военного назначения. Но за последние более чем 15 лет сотрудничество со странами региона не прекращалось", - добавил Шугаев.