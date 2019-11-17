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ТЭК 17.11.2019 17:33

В Минске заявляют, что вопрос компенсации от РФ за налоговый маневр остается в повестке дня

Курирующий ТЭК вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко назвал справедливыми требования Минска о компенсации за реализацию в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

"Этот вопрос (о компенсации - ИФ) по-прежнему стоит на повестке дня. Условия были названы с нашей стороны, и они справедливы", - заявил Ляшенко журналистам в воскресенье в Минске.

Вице-премьера цитирует агентство БелТА.

Как сообщалось, Минск оценивает издержки от реализации в РФ налогового маневра в период 2019-2024 годов на уровне $10,5-11 млрд. Издержки связаны с удорожанием беспошлинных поставок нефти в Белоруссии и снижением экспортных пошлин на нефтепродукты.

По оценке международных фининститутов, отсутствие компенсации за налоговый маневр станет одним из основных факторов замедления темпов роста белорусской экономики в среднесрочной перспективе.

В связи с отсутствием компенсации, Минфин Белоруссии впервые за последние 7 лет подготовил дефицитный проект бюджета.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, МАНЕВР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]