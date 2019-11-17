В Минске заявляют, что вопрос компенсации от РФ за налоговый маневр остается в повестке дня

Курирующий ТЭК вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко назвал справедливыми требования Минска о компенсации за реализацию в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

"Этот вопрос (о компенсации - ИФ) по-прежнему стоит на повестке дня. Условия были названы с нашей стороны, и они справедливы", - заявил Ляшенко журналистам в воскресенье в Минске.

Вице-премьера цитирует агентство БелТА.

Как сообщалось, Минск оценивает издержки от реализации в РФ налогового маневра в период 2019-2024 годов на уровне $10,5-11 млрд. Издержки связаны с удорожанием беспошлинных поставок нефти в Белоруссии и снижением экспортных пошлин на нефтепродукты.

По оценке международных фининститутов, отсутствие компенсации за налоговый маневр станет одним из основных факторов замедления темпов роста белорусской экономики в среднесрочной перспективе.

В связи с отсутствием компенсации, Минфин Белоруссии впервые за последние 7 лет подготовил дефицитный проект бюджета.