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ТЭК 17.11.2019 18:01

Белоруссия предъявит России сумму компенсации за грязную нефть в начале декабря - вице-премьер Ляшенко

Белоруссия в начале декабря представит в правительство России окончательную сумму компенсации убытков из-за поставки в апреле загрязненной хлоридами нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил журналистам в воскресенье в Минске вице-премьер Игорь Ляшенко.

"Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября - декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне", - сказал Ляшенко, которого цитирует госагентство БелТА.

В контексте ожидаемой суммы возмещения за поставки "грязной" нефти он напомнил, что после ремонта на Мозырском НПЗ "будет понятно, какое оборудование завода и в какой степени пострадало".

Кроме того, Минск учтет экономические потери, которые связаны с временным прекращением в мае-июне экспорта нефти собственной добычи из-за загрязненности нефтепровода "Дружба". "Объем поставки нефти, которые "Белоруснефть" должна была отправить на экспорт, поставлен. Посчитаем еще экономические потери за счет котировок", - сказал Ляшенко.

Как сообщалось, Белоруссия заявляла, что суммарно оценивает свои потери при экспорте из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере и поставок в апреле загрязненной российской нефти в $1,5 млрд.

"За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд", - заявлял первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко в середине октября.

Белорусский концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были остановлены. Беларусь и Россия в мае начали на межправительственном уровне обсуждать вопросы компенсации убытков Минску от поставок некондиционной нефти из РФ. Беларусь претендует на компенсацию прямых и косвенных убытков.

ВЖ аг

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, КОМПЕНСАЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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