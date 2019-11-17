Белоруссия предъявит России сумму компенсации за грязную нефть в начале декабря - вице-премьер Ляшенко

Белоруссия в начале декабря представит в правительство России окончательную сумму компенсации убытков из-за поставки в апреле загрязненной хлоридами нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил журналистам в воскресенье в Минске вице-премьер Игорь Ляшенко.

"Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября - декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне", - сказал Ляшенко, которого цитирует госагентство БелТА.

В контексте ожидаемой суммы возмещения за поставки "грязной" нефти он напомнил, что после ремонта на Мозырском НПЗ "будет понятно, какое оборудование завода и в какой степени пострадало".

Кроме того, Минск учтет экономические потери, которые связаны с временным прекращением в мае-июне экспорта нефти собственной добычи из-за загрязненности нефтепровода "Дружба". "Объем поставки нефти, которые "Белоруснефть" должна была отправить на экспорт, поставлен. Посчитаем еще экономические потери за счет котировок", - сказал Ляшенко.

Как сообщалось, Белоруссия заявляла, что суммарно оценивает свои потери при экспорте из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере и поставок в апреле загрязненной российской нефти в $1,5 млрд.

"За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд", - заявлял первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко в середине октября.

Белорусский концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были остановлены. Беларусь и Россия в мае начали на межправительственном уровне обсуждать вопросы компенсации убытков Минску от поставок некондиционной нефти из РФ. Беларусь претендует на компенсацию прямых и косвенных убытков.

ВЖ аг