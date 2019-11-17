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Дальнее зарубежье 17.11.2019 18:33

Оппозиция объявила о победе на президентских выборах на Шри-Ланке

Оппозиционная партия "Народный фронт Шри-Ланки" объявила о победе своего кандидата Готабаи Раджапаксы на президентских выборах в стране, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ.

"Цифры показывают, что мы одержали победу", - заявил агентству представитель партии, не назвав точных результатов.

Кандидат от правящей "Объединенной национальной партии" Саджит Премадаса признал свое поражение на выборах и поздравил Раджапаксу с победой. Премадаса - сын бывшего президента Шри-Ланки Ранасингхе Премадасы.

Избирательная комиссия результаты выборов пока не объявила. По ее подсчетам, явка на выборы составила 80%.

Раджапакса считался фаворитом президентской гонки на Шри-Ланке, сообщает агентство Associated Press. Во время президентства его брата - Махинды Раджапаксы - он занимал высокий пост в министерстве обороны Шри-Ланки.

Готабая Раджапакса объявил о том, что он намерен участвовать в президентских выборах вскоре после того, как на Шри-Ланке в день католической Пасхи произошла серия терактов, унесших жизни 269 человек. В своей предвыборной кампании он обещал усилить безопасность на Шри-Ланке.

Его победа означает возвращение к власти на Шри-Ланке семьи Раджапакса, его брат Махинда занимал должность президента с 2005 по 2015 гг. В 2015 году он не был переизбран на должность президента на фоне обвинений в нарушении прав человека в ходе гражданской войны на Шри-Ланке, завершившейся в 2009 году, отмечает Associated Press.

Самого Готабаю Раджапаксу обвиняли в том, что в годы войны он преследовал тех, кто критиковал власть, и руководил группой, похищавшей подозреваемых в связях с повстанческим движением "Тигры освобождения Тамил-Илама". Братья Раджапакса обвинения отвергают.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ВЫБОРЫ, ПОБЕДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]