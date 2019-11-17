Saudi Aramco для IPO оценена в $1,6-1,71 трлн, инвесторам предложат 1,5% акций

Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в воскресенье объявила о параметрах предстоящего IPO: инвесторам будет предложено 1,5% существующих акций.
Ценовой диапазон размещения, согласно, сообщению компании, составляет 30-32 саудовских риала за акцию или $8-8,53 за акцию. Уставный капитал Saudi Aramco состоит из 200 млрд обыкновенных акций. Таким образом, вся компания оценена в $1,6 - 1,71 трлн, что ниже ожиданий саудовских властей, изначально рассчитывавших на оценку нефтяного гиганта в $2 трлн.
Сбор заявок на акции компании начался 17 ноября, для индивидуальных инвесторов он продлится до 28 ноября, для институциональных - до 4 декабря. Цена размещения официально будет объявлена 5 декабря. Размещение Saudi Aramco пройдет на местной бирже - Tadawul.
IPO Saudi Aramco, как ожидалось, должно было стать крупнейшим в истории, перебив рекорд китайской Alibaba, объем размещения которой в 2014 году составил $25 млрд. Однако при размещении 1,5% акций по нижней границе ценового диапазона Saudi Aramco может не дотянуть до рекорда китайского интернет-гиганта, в этом случае объем IPO саудовской компании составит $24 млрд. По верхней границе объем привлечения может составить $25,6 млрд.
Акции в ходе размещения будет продавать правительство Саудовской Аравии, сама компания средств от размещения не получит.
Ранее компания сообщила, что до 0,5% акций в ходе IPO может быть продано индивидуальным инвесторам. Это граждане Саудовской Аравии, иностранные граждане, проживающие на территории страны, а также граждане стран Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива.
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