Лидер оппозиции в Великобритании готов на референдум по Brexit, если станет премьер-министром

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин в случае победы его партии на декабрьских выборах планирует позволить подданным Великобритании выбрать, хотят ли они покинуть ЕС или остаться в его составе.
"Мы предоставим этот выбор британским подданным, и они примут это решение", - сказал лидер лейбористов в воскресенье в эфире телеканала BBC.
"За три месяца мы согласуем реальный и осмысленный вариант выхода (из ЕС - ИФ) и вынесем его на голосование вместе с вариантом "остаться"", - заявил Корбин.
На прямой вопрос о том, хочет ли Корбин, чтобы Великобритания вышла из ЕС, он ответа не дал, заметив, что желает "тесных отношений с ЕС в будущем" и будет подчиняться решению британцев по Brexit.
В Великобритании 12 декабря пройдут выборы в парламент, которые инициировал действующий премьер-министр страны Борис Джонсон. Джонсон надеется, что новый состав парламента поддержит соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим Джонсоном.
Джонсон неоднократно обвинял Корбина в том, что тот открыто не заявляет, какой позиции по Brexit придерживается, и не рассказывает о своих планах по выходу Великобритании из ЕС.
Сам Джонсон занимает жесткую позицию по Brexit, заявляя, что Великобритании пора договориться с Брюсселем и выйти из ЕС, чтобы сконцентрировать внимание на других важных проблемах.
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