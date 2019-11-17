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Лидер оппозиции в Великобритании готов на референдум по Brexit, если станет премьер-министром

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин в случае победы его партии на декабрьских выборах планирует позволить подданным Великобритании выбрать, хотят ли они покинуть ЕС или остаться в его составе.

"Мы предоставим этот выбор британским подданным, и они примут это решение", - сказал лидер лейбористов в воскресенье в эфире телеканала BBC.

"За три месяца мы согласуем реальный и осмысленный вариант выхода (из ЕС - ИФ) и вынесем его на голосование вместе с вариантом "остаться"", - заявил Корбин.

На прямой вопрос о том, хочет ли Корбин, чтобы Великобритания вышла из ЕС, он ответа не дал, заметив, что желает "тесных отношений с ЕС в будущем" и будет подчиняться решению британцев по Brexit.

В Великобритании 12 декабря пройдут выборы в парламент, которые инициировал действующий премьер-министр страны Борис Джонсон. Джонсон надеется, что новый состав парламента поддержит соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим Джонсоном.

Джонсон неоднократно обвинял Корбина в том, что тот открыто не заявляет, какой позиции по Brexit придерживается, и не рассказывает о своих планах по выходу Великобритании из ЕС.

Сам Джонсон занимает жесткую позицию по Brexit, заявляя, что Великобритании пора договориться с Брюсселем и выйти из ЕС, чтобы сконцентрировать внимание на других важных проблемах.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ЛЕЙБОРИСТЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]