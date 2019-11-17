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СНГ 17.11.2019 20:31

Россия должна заплатить Белоруссии за охрану границы, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не станет публично называть цифры, которые республика тратит на охрану совместной с РФ границы, но считает, что Москва должна отдать хотя бы половину.

"Я не стану называть эти цифры, чтобы потом меня в России опять, они, знаете, выбирают одно слово и начинают бомбить так, как им хочется", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Он напомнил, что когда на текущей неделе заслушивал отчет пограничного ведомства, в центре внимания был договор с Россией об охране госграницы. "Я, наоборот, сказал: давайте усилим этот договор, чтобы показать, что это серьезный проект. Нет, сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу. Не надо больше. Пока половину пусть отдадут того, что мы тратим", - подчеркнул президент.

При этом он заметил, что Беларусь много тратит на общую с РФ систему ПВО.

"От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать им это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать, что происходит даже не в Беларуси, а через Беларусь в странах НАТО. Представьте, какие это траты", - продолжил глава государства.

Лукашенко отметил, что в свое время пошел на то, чтобы белорусская система ПВО работала и в интересах России и была совместной. "Я на это пошел. Мы у них денег не просили. Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники. Хорошо. Давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят. Не мы в этом инициаторы", - добавил президент.

По словам Лукашенко, Беларусь 5-7 лет назад представила цифры своих затрат на совместные проекты. "Приходится так на так. Никто никому не должен. Я недавно властям России это все изложил в узком кругу и сказал: ладно, мы подождем. Дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но если надо - посчитаем. Это стоит недешево", - сказал президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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