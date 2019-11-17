В ходе протестов в Иране погиб полицейский - СМИ

В ходе столкновений между силами правопорядка и протестующими в Иране погиб полицейский, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ со ссылкой на иранские СМИ.
Полицейский, по данным иранских СМИ, был убит в ходе конфликта с нарушителями порядка в городе Керманшах на западе Ирана.
В министерстве информации и национальной безопасности Ирана заявили, что установили личности тех, кто "играет ключевую роль в разжигании беспорядков", сообщает агентство "Мехр".
"Предпринимаются необходимые меры", - сообщает министерство, не уточняя, о каких мерах идет речь.
Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.
После этого в стране начались протестные акции. В основном они носили мирный характер, но в некоторых случаях стычки между полицией и протестующими все же происходили, отмечает AP. Так, полиция применяла против протестующих слезоточивый газ.
Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В частности, по данным местных СМИ, в Сирджане протестующие попытались поджечь нефтехранилище, но были остановлены силами полиции.
На фоне протестов в Иране неправительственная организация NetBlocks сообщила о массовом сбое работы проводного и мобильного интернета в стране.
Число погибших в ходе протестов неизвестно. Иранские СМИ сообщали о гибели одного протестующего в городе Сирджан, в то время как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял о нескольких смертельных случаях.
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