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Регион 17.11.2019 20:58

В ходе протестов в Иране погиб полицейский - СМИ

В ходе столкновений между силами правопорядка и протестующими в Иране погиб полицейский, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ со ссылкой на иранские СМИ.

Полицейский, по данным иранских СМИ, был убит в ходе конфликта с нарушителями порядка в городе Керманшах на западе Ирана.

В министерстве информации и национальной безопасности Ирана заявили, что установили личности тех, кто "играет ключевую роль в разжигании беспорядков", сообщает агентство "Мехр".

"Предпринимаются необходимые меры", - сообщает министерство, не уточняя, о каких мерах идет речь.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. В основном они носили мирный характер, но в некоторых случаях стычки между полицией и протестующими все же происходили, отмечает AP. Так, полиция применяла против протестующих слезоточивый газ.

Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В частности, по данным местных СМИ, в Сирджане протестующие попытались поджечь нефтехранилище, но были остановлены силами полиции.

На фоне протестов в Иране неправительственная организация NetBlocks сообщила о массовом сбое работы проводного и мобильного интернета в стране.

Число погибших в ходе протестов неизвестно. Иранские СМИ сообщали о гибели одного протестующего в городе Сирджан, в то время как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял о нескольких смертельных случаях.

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Тэги: ИРАН, ПРОТЕСТЫ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]