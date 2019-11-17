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Дальнее зарубежье 17.11.2019 21:08

Трамп надеется на скорую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что скоро проведёт очередную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Вам следует действовать быстро и согласовать сделку (по северокорейской ядерной проблеме - ИФ). Скоро увидимся!", - написал он в воскресенье в твиттере.

Кроме того, Трамп счёл чрезмерной критику со стороны КНДР бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее на этой неделе северокорейское госагентство ЦТАК опубликовало материал, в котором, в частности, назвало Байдена "бешеной собакой". Статья изобиловала оскорбительными выражениями, такими как, например, "чёрного кобеля не отмоешь добела".

Трамп, обращаясь к Ким Чен Ыну, подчеркнул, что Байден - "сонный и очень медленный, но никак не является "бешеной собакой".

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]