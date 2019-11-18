Совет директоров Яндекса одобрил buyback на $300 млн

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, говорится в сообщении компании.
Речь идет об акциях класса А голландской Yandex N.V.
Акции могут выкупаться время от времени на открытом рынке, сроки и объем выкупа зависят от ряда факторов, включая рыночные, говорится в сообщении.
Это третий buyback в публичной истории "Яндекса", который провел IPO на Nasdaq в 2011 году.
Летом 2018 года компании объявила о проведении buyback на сумму до $100 млн в течение 12 месяцев. В III квартале 2018 года компания выкупила с биржи 4,5 млн акций, направив на эти цели $141 млн.
Первая программа стартовала в 2013 году и была значительно больше по объему.
На 30 сентября 2019 года количество выпущенных акций "Яндекса" составляло 328 485 996 штук, включая 290 767 337 акций класса А и 37 718 658 акций класса В, а также одну "золотую акцию".
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