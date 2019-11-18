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Бизнес и законодательство 18.11.2019 16:15

Совет директоров Яндекса одобрил buyback на $300 млн

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, говорится в сообщении компании.

Речь идет об акциях класса А голландской Yandex N.V.

Акции могут выкупаться время от времени на открытом рынке, сроки и объем выкупа зависят от ряда факторов, включая рыночные, говорится в сообщении.

Это третий buyback в публичной истории "Яндекса", который провел IPO на Nasdaq в 2011 году.

Летом 2018 года компании объявила о проведении buyback на сумму до $100 млн в течение 12 месяцев. В III квартале 2018 года компания выкупила с биржи 4,5 млн акций, направив на эти цели $141 млн.

Первая программа стартовала в 2013 году и была значительно больше по объему.

На 30 сентября 2019 года количество выпущенных акций "Яндекса" составляло 328 485 996 штук, включая 290 767 337 акций класса А и 37 718 658 акций класса В, а также одну "золотую акцию".

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Тэги: РОССИЯ, ЯНДЕКС, BUYBACK


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]